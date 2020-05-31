Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Коли п’ятеро гавайських рибалок вийшли в море, у них була одна мета: нагодувати місцевих співробітників охорони здоров’я”, – йдеться в публікації.
Як розповів CNN один із рибалок – Кайл Накамото (виконавчий продюсер дайвінг-шоу Hawaii Skin Diver TV) їм вдалося зловити двох жовтоперих тунців. Маса рибини може досягати 200 кг.
Згодом риба була передана дистриб’ютору морепродуктів, очищена і приготована.
У цілому вдалося приготувати більш ніж 300 порцій страви поке (poke bowls). Це страва гавайської кухні, в основі якої – свіжа риба (тунець), нарізана кубиками.
У подальшому все це було доставлено в два місцеві медичні центри (Honolulu’s Straub Medical Center та The Queen’s Medical Center).
Фото: CNN
“Ми були приголомшені підтримкою і щедрістю, виявленими до наших медичних працівників, які перебували на передньому краї боротьби з пандемією коронавірусу, піклуючись про пацієнтів. Ми дуже вдячні за всі пожертви, які отримали для наших працівників. І ми цінуємо важку працю і зусилля, докладені для того, щоб зловити рибу і приготувати таку чудову їжу для нашої команди”, – зазначив в коментарі каналу директор Straub Medical Center Тревіс Клегг.
Як інформує CNN, рибалок надихнув на такий вчинок 104-річний місцевий житель, який також ловив рибу і роздавав її нужденним. Чоловік помер минулого місяця.
“Він помер минулого місяця і дійсно надихнув нас… Ми просто хотіли зробити щось для працівників наших місцевих лікарень, щоб подякувати їм за все, що вони роблять для нас”, – наголосив Накамото в коментарі CNN.
Фото: CNN
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