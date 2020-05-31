Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Коли п’ятеро гавайських рибалок вийшли в море, у них була одна мета: нагодувати місцевих співробітників охорони здоров’я”, – йдеться в публікації.

Як розповів CNN один із рибалок – Кайл Накамото (виконавчий продюсер дайвінг-шоу Hawaii Skin Diver TV) їм вдалося зловити двох жовтоперих тунців. Маса рибини може досягати 200 кг.

Згодом риба була передана дистриб’ютору морепродуктів, очищена і приготована.

У цілому вдалося приготувати більш ніж 300 порцій страви поке (poke bowls). Це страва гавайської кухні, в основі якої – свіжа риба (тунець), нарізана кубиками.

У подальшому все це було доставлено в два місцеві медичні центри (Honolulu’s Straub Medical Center та The Queen’s Medical Center).

Фото: CNN 

“Ми були приголомшені підтримкою і щедрістю, виявленими до наших медичних працівників, які перебували на передньому краї боротьби з пандемією коронавірусу, піклуючись про пацієнтів. Ми дуже вдячні за всі пожертви, які отримали для наших працівників. І ми цінуємо важку працю і зусилля, докладені для того, щоб зловити рибу і приготувати таку чудову їжу для нашої команди”, – зазначив в коментарі каналу директор Straub Medical Center Тревіс Клегг.

Як інформує CNN, рибалок надихнув на такий вчинок 104-річний місцевий житель, який також ловив рибу і роздавав її нужденним. Чоловік помер минулого місяця.

“Він помер минулого місяця і дійсно надихнув нас… Ми просто хотіли зробити щось для працівників наших місцевих лікарень, щоб подякувати їм за все, що вони роблять для нас”, – наголосив Накамото в коментарі CNN.

Фото: CNN 

  • Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Qatar Airways на знак подяки роздасть 100 тисяч авіаквитків медичним працівникам з усього світу.
  • Компанія Disney вирішила пожертвувати на потреби медиків $1 млн з продажів немедичних масок, на яких зображені персонажі фільмів, мультфільмів і коміксів.