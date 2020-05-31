На Гаваях група рибалок виловила двох величезних тунців загальною вагою 220 фунтів (майже 100 кг), після чого передала улов для медиків, які борються зі спалахом коронавірусу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Коли п’ятеро гавайських рибалок вийшли в море, у них була одна мета: нагодувати місцевих співробітників охорони здоров’я”, – йдеться в публікації.

Як розповів CNN один із рибалок – Кайл Накамото (виконавчий продюсер дайвінг-шоу Hawaii Skin Diver TV) їм вдалося зловити двох жовтоперих тунців. Маса рибини може досягати 200 кг.

Згодом риба була передана дистриб’ютору морепродуктів, очищена і приготована.

У цілому вдалося приготувати більш ніж 300 порцій страви поке (poke bowls). Це страва гавайської кухні, в основі якої – свіжа риба (тунець), нарізана кубиками.

У подальшому все це було доставлено в два місцеві медичні центри (Honolulu’s Straub Medical Center та The Queen’s Medical Center).

Фото: CNN

“Ми були приголомшені підтримкою і щедрістю, виявленими до наших медичних працівників, які перебували на передньому краї боротьби з пандемією коронавірусу, піклуючись про пацієнтів. Ми дуже вдячні за всі пожертви, які отримали для наших працівників. І ми цінуємо важку працю і зусилля, докладені для того, щоб зловити рибу і приготувати таку чудову їжу для нашої команди”, – зазначив в коментарі каналу директор Straub Medical Center Тревіс Клегг.

Як інформує CNN, рибалок надихнув на такий вчинок 104-річний місцевий житель, який також ловив рибу і роздавав її нужденним. Чоловік помер минулого місяця.

“Він помер минулого місяця і дійсно надихнув нас… Ми просто хотіли зробити щось для працівників наших місцевих лікарень, щоб подякувати їм за все, що вони роблять для нас”, – наголосив Накамото в коментарі CNN.

Фото: CNN