Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій та у ГУ Нацполіції в Полтавській області.

“13 липня близько 00 год. 30 хв. у м. Глобине в сортувальному цеху ТОВ “Глобинський м’ясокомбінат“ попередньо сталося отруєння невідомою речовиною 16 працівників“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі 14 працівників госпіталізовані до лікарні, один з них перебуває у тяжкому стані та 13 осіб у стані середнього ступеня тяжкості. Водночас, 2 особи від госпіталізації відмовилися.

Причина отруєння встановлюється. Підприємство працює в штатному режимі.

У поліції уточнили, що до підприємства виїжджала слідчо-оперативна група поліції для вивчення обставин події та збору відомостей. Вони встановили, що скарги на погіршення самопочуття почали надходити від робітників протягом дня.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України – Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.