Google разом з Міністерством культури та інформаційної політики України за підтримки першої леді Олени Зеленської презентували онлайн-простір української культури на платформі Google Arts & Culture – "Україна поруч".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Відтак на власній сторінці українська культура репрезентована чотирма розділами: культура, архітектура, мистецтво та природа.

Відтепер люди з різних країн зможуть дослідити автентичні й інтерактивні історії про українську культуру, відвідати віртуальні екскурсії та познайомитися із найзнаковішими роботами українських художників у 6 віртуальних виставкових просторах.

За допомогою технології доповненої реальності в додатку Google Arts & Culture – переглянути понад 40 неймовірних 3D моделей, зокрема Софійський собор, замок Паланок і Національна опера України. На платформі також доступні деякі об’єкти, фізичні аналоги яких було пошкоджено чи знищено внаслідок російських обстрілів, як-от дзвіниця Успенського собору в Харкові.

“Українські сезонні народні обряди та святкові традиції, українська традиційна кухня, створення писанок, народні пісні, ремесла, захопливі краєвиди, біосферні заповідники та багато іншого – “Україна поруч” у будь-якій точці світу”, – зауважили у відомстві.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко зазначив, що завдяки культурі створюються сильні наративи, які є ефективним інструментом комунікації на культурному та інформаційному фронтах.

“Тепер в Google можна гуглити культуру України. Презентуємо проєкт у буремні часи. Коли до нашої сміливої, потужної, модерної держави прикута особлива увага. Нові можливості розповісти про українську культуру – масштабно, цікаво й сучасною цифровою мовою, як це зроблено на платформі Google Arts & Culture – це ще одна наша спільна перемога”, – підкреслив Олександр Ткаченко.

Своєю чергою, Олена Зеленська наголосила, що за місяць війни в Україні понад 500 пошкоджених чи зруйнованих музеїв, історичних будівель, храмів.

“Отже, одразу стало зрозуміло – нам треба рятувати від навали не тільки наших людей, а й нашу культуру, мистецтво. Наша культура – не тільки наша. Це спадок всього цивілізованого світу. Коли культурні цінності втрачає одна країна – втрачає весь світ. Тож давайте зберігати примножували, дивитися, захоплюватися – гуглити українську культуру – і так збагачувати світ” – закликала перша леді України.

Нагадаємо, що співпраця з Google Україна розпочалася ще у 2017 році в межах проєкту “Автентична Україна”.

Директор Google Arts & Culture Аміт Суд подякував всім, хто долучився до створення українського онлайн-простору і наголосив, що “Україна поруч” – лише початок українського проєкту на міжнародній платформі.

Довідково. Google Arts & Culture – це платформа, де зібрані цифрові версії мистецьких витворів та різноманітних об’єктів культури з понад 2000 закладів культури з 80 країн світу. На платформі розміщено 6 мільйонів артефактів (включно з фотографіями, відео, рукописами та іншими документами мистецтва, культури та історії), понад 400 тисяч творів мистецтва та понад 10 000 цифрових виставок.

Проєкт “Україна поруч” реалізовано завдяки партнерству Google та Міністерства культури та інформаційної політики України та ще 10 партнерів, що долучилися до створення українського розділу платформи Google Arts & Culture, серед яких: Національний художній музей України, Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара”, Музей театрального, музичного та кіномистецтва України та ін.