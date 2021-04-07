Про це пише газета Financial Times.
Стверджується, що телефони Android генерують унікальні рекламні коди, аналогічні ідентифікатором Apple для рекламодавців (IDFA), які дозволяють Google і третім сторонам відстежувати поведінку користувачів при перегляді вебсторінок, щоб краще підбирати для них рекламу.
У заяві організації йдеться, що при створенні і зберіганні цих кодів без попереднього отримання явного дозволу від користувачів, Google брав участь в “незаконних операціях”, які порушують закони ЄС про конфіденційність.
NOYB закликав регулятора конфіденційності даних Франції почати розслідування практики відстеження Google і змусити компанію дотримуватися правил конфіденційності.
Також зазначається, що на технологічного гіганта повинні бути накладені штрафи, якщо регулятор виявить докази правопорушень.
- Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф на ТОВ “Гугл” в розмірі 1 млн гривень за неподання в установлений строк інформації на вимогу державного уповноваженого АМКУ.