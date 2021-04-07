Австрійська некомерційна організація None of Your Business (NOYB) подала скаргу на Google у Франції, стверджуючи, що технічний гігант незаконно стежить за користувачами Android без їх згоди.

Про це пише газета Financial Times.

Стверджується, що телефони Android генерують унікальні рекламні коди, аналогічні ідентифікатором Apple для рекламодавців (IDFA), які дозволяють Google і третім сторонам відстежувати поведінку користувачів при перегляді вебсторінок, щоб краще підбирати для них рекламу.

У заяві організації йдеться, що при створенні і зберіганні цих кодів без попереднього отримання явного дозволу від користувачів, Google брав участь в “незаконних операціях”, які порушують закони ЄС про конфіденційність.

NOYB закликав регулятора конфіденційності даних Франції почати розслідування практики відстеження Google і змусити компанію дотримуватися правил конфіденційності.

Також зазначається, що на технологічного гіганта повинні бути накладені штрафи, якщо регулятор виявить докази правопорушень.