Про це повідомляє Reutеrs.
Google звинуватили в порушенні федерального закону про прослуховування розмов і закону штату про конфіденційність.
Юристи Boies Schiller Flexner пояснили, що дочірня IT-компанія Google збирала дані користувачів про те, якими новинами і рекламними повідомленнями вони цікавляться. Дані збирали навіть тоді, коли користувач відключав функцію відстеження в налаштуваннях.
Дані користувачів збирали через програму Firebase.
Тепер від Google вимагають внести зміни в алгоритм роботи програми.
- Раніше група аналізу загроз Google (TAG) розіслала користувачам понад 12 000 попереджень про те, що вони могли піддатися хакерській атаці. Повідомлення отримали жителі 149 країн.
- Apple і Google заявили про розробку програми, пов’язаної з поширенням коронавірусу. Застосунок дозволяє відстежувати можливі контакти користувача.