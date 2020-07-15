Американська компанія Boies Schiller Flexner подала в суд на Google Alphabet Inc. Компанію звинуватили в незаконному зборі даних користувачів, навіть якщо вони відключали відповідні опції в своїх акаунтах.

Про це повідомляє Reutеrs.

Google звинуватили в порушенні федерального закону про прослуховування розмов і закону штату про конфіденційність.

Юристи Boies Schiller Flexner пояснили, що дочірня IT-компанія Google збирала дані користувачів про те, якими новинами і рекламними повідомленнями вони цікавляться. Дані збирали навіть тоді, коли користувач відключав функцію відстеження в налаштуваннях.

Дані користувачів збирали через програму Firebase.

Тепер від Google вимагають внести зміни в алгоритм роботи програми.