Голова "Коаліції за безпечний Інтернет" (Coalition for a Safe Web) Марк Гінзберг звернувся в суд Каліфорнії з позовом проти Google, вимагаючи видалити з магазину Google Play Store месенджер Telegram. На його думку, там заохочується насильство, екстремізм і антисемітизм.

Про це пише Bloomberg.

У тексті позову Гинзберга йдеться про те, що після вбивства Джорджа Флойда та інавгурації обраного президента США Джо Байдена Telegram використовувався для поширення загроз і координації насильства на ґрунті расизму.

Він також зазначив, що після заворушень у Вашингтоні 6 січня, в ході яких учасники мітингу захопили Капітолій, Google видалила з Play Маркета додаток соцмережі Parler, яка активно використовувалася учасниками заворушень і прихильниками експрезидента США Дональда Трампа. Гінзберг вважає, що стосовно Telegram компанія Google повинна вжити аналогічних заходів.

“Google не вжила жодних дій проти Telegram, порівнянних з діями, які були зроблені проти Parler, щоб змусити Telegram поліпшити свою політику модерації контенту”, – йдеться в тексті позову Гінзберга.

Крім того, Telegram звинувачується в тому, що він служить платформою для продажу незаконних речовин, включаючи ЛСД і кокаїн.

Представники Google і Telegram поки утримуються від коментарів з даного питання. Засновник Telegram Павло Дуров минулого тижня заявив про те, що модератори сервісу видалили сотні постів після заворушень у Вашингтоні і що заклики до насильства неприпустимі.

Гінзберг, єврей, що виріс в Ізраїлі, каже в позові, що на нього було скоєно два замахи через його релігійні переконання. Його “Коаліція за безпечний Інтернет”, яка також зазначена в якості позивача, заявляє, що підштовхує платформи соціальних мереж до припинення їх терпимості до антисемітизму.