На графіті відомого вуличного художника Бенксі "Дівчина з проколотим вухом" (Girl with a Pierced Eardrum) в британському місті Бристоль "одягнули" гігантську захисну маску на тлі пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Художник створив це графіті в 2014 році на стіні будівлі біля гавані в Бристолі (що вважається рідним містом Бенксі).

Прототипом для малюнка стала відома картина “Дівчина з перловою сережкою” нідерландського художника Яна Вермеєра, написана близько 1665 року. Тільки на графіті Бенксі на місці сережки знаходиться ящик сигналізації, вмонтований в стіну.

Тепер же з’явилася синя медична маска, яка закриває обличчя дівчини.

Наразі невідомо, чи оновив графіті сам Бенксі, оскільки підтвердження від художника в його Instagram поки не було.

ДОВІДКА. Бенксі (англ. Banksy) – псевдонім британського стріт-арт художника, чия особистість не була встановлена. Навколо його біографії велося багато суперечок. На початку березня 2016 року низка ЗМІ опублікували новину, що вчені з коледжу Королеви Марії Лондонського університету з’ясували справжнє ім’я Бенксі – Робін Каннінгем. Завдяки таланту художника і гострій соціальній тематиці своїх малюнків, Бенксі швидко здобув популярність спочатку в Англії, а потім і в усьому світі.