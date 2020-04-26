Про це повідомляє агентство Reuters.
Художник створив це графіті в 2014 році на стіні будівлі біля гавані в Бристолі (що вважається рідним містом Бенксі).
Прототипом для малюнка стала відома картина “Дівчина з перловою сережкою” нідерландського художника Яна Вермеєра, написана близько 1665 року. Тільки на графіті Бенксі на місці сережки знаходиться ящик сигналізації, вмонтований в стіну.
Тепер же з’явилася синя медична маска, яка закриває обличчя дівчини.
Наразі невідомо, чи оновив графіті сам Бенксі, оскільки підтвердження від художника в його Instagram поки не було.
ДОВІДКА. Бенксі (англ. Banksy) – псевдонім британського стріт-арт художника, чия особистість не була встановлена. Навколо його біографії велося багато суперечок. На початку березня 2016 року низка ЗМІ опублікували новину, що вчені з коледжу Королеви Марії Лондонського університету з’ясували справжнє ім’я Бенксі – Робін Каннінгем. Завдяки таланту художника і гострій соціальній тематиці своїх малюнків, Бенксі швидко здобув популярність спочатку в Англії, а потім і в усьому світі.
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