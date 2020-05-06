На межі банкрутства: аеропорт «Київ» звернувся до Зеленського та Шмигаля за допомогою

Міжнародний аеропорт "Київ" ("Жуляни") ім. І. Сікорського звернувся за допомогою до президента, прем'єр-міністра, міністра інфраструктури та мера Києва.

Про це йдеться в заяві аеропорту “Київ”.

У разі відсутності підтримки, говориться в листі, підписаним генеральним директором “Майстер-Авіа” Олегом Левченко, аеропорт припинить свою діяльність і збанкрутує. Перший раз до уряду компанія зверталася 27 березня.

Щоб зберегти аеропорт, керівництво компанії просить владу надати наступні заходи підтримки:

безповоротну фінансову допомогу в розмірі 22 млн грн. у місяць. Грошові кошти будуть спрямовані на виплату заробітної плати співробітникам ТОВ “Майстер-Авіа” і КП МА “Київ” і підтримку аеродрому та аеропорту у робочому стані на період зупинки роботи аеропорту і закінчення карантину до досягнення пасажиропотоку 20 тис. пасажирів на виліт в місяць;

усунути будь-які обмеження для аеропорту “Київ” в частині виконання рейсів в період призупинення польотів. Зараз преференції на експлуатацію транспортної, бізнес-авіації і евакуаційних рейсів надані виключно аеропорту “Бориспіль”, підкреслюється в зверненні;

цільову субсидію в розмірі $15 на одного пасажира для надання знижок авіакомпаніям на період в 1,5-2 роки для відновлення пасажиропотоку;

допомога в рефінансуванні кредиту в сумі $28 млн під мінімальний відсоток і з довгостроковим терміном погашення;

пільги з податку на землю для “Майстер-Авіа” і аеропорту;

створити комісію підтримки авіаційної галузі за участю представників компаній “Майстер-Авіа” і аеропорту “Київ”.