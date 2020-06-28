У північних країнах Європи був зафіксований підвищений рівень радіації біля кордонів з Російською Федерацією.

Про це повідомило американське видання Associated Press.

За інформацією організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, підвищення радіаційного фону було зафіксовано в Норвегії, Фінляндії, Швеції та Росії.

При цьому виконавчим секретарем організації Лассіно Зебро була опублікована карта поширення радіоактивної плями, відповідно до якої воно також охопило Латвію і Естонію.

Відзначається, що рівень радіаційної загрози на даний момент не представляє загрози для людини.

У свою чергу в Національному інституті здоров’я і навколишнього середовища Нідерландів заявили, що джерело викиду радіації знаходиться в Росії.

Імовірно викид міг статися в результаті пошкоджень на атомній електростанції. У Росії це заперечують і заявляють, що на Ленінградській АЕС не було інцидентів.