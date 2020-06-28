Про це повідомило американське видання Associated Press.
За інформацією організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, підвищення радіаційного фону було зафіксовано в Норвегії, Фінляндії, Швеції та Росії.
При цьому виконавчим секретарем організації Лассіно Зебро була опублікована карта поширення радіоактивної плями, відповідно до якої воно також охопило Латвію і Естонію.
Відзначається, що рівень радіаційної загрози на даний момент не представляє загрози для людини.
У свою чергу в Національному інституті здоров’я і навколишнього середовища Нідерландів заявили, що джерело викиду радіації знаходиться в Росії.
Імовірно викид міг статися в результаті пошкоджень на атомній електростанції. У Росії це заперечують і заявляють, що на Ленінградській АЕС не було інцидентів.
- У Нідерландах загорілася закрита атомна електростанція.