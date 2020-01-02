На кордоні з Молдовою – в пункті пропуску "Кучурган" (Одеська область) – затримано іноземця, який пересувався автомобілем BMW із фейковими номерними знаками та радянською символікою.

Про це поінформували в прес-центрі Держприкордонслужби України.

“У пункті пропуску “Кучурган” під час перетину кордону іноземцем на автомобілі BMW прикордонники одразу звернули увагу на реєстраційні номери транспортного засобу та наклеєну символіку СРСР. В ході перевірки правоохоронці встановили, що номерні знаки автомобіля 1990 року випуску саморобні, а наданий на контроль технічний паспорт невстановленого зразка”, – наголошується в повідомленні.

Як виявилося, чоловік, якому належить авто, є громадянином Молдови. Під час огляду транспортного засобу військовослужбовці Білгород-Дністровського загону знайшли справжні документи на авто.

Правоохоронним органам було повідомлено про факт виявлення ознак злочинів, передбачених ст. 436-1 Кримінального кодексу України (“Виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів”) і ст. 358 КК (“Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів”).

Автомобіль вилучено та передано співробітникам Національної поліції.