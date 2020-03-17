На кордоні з Польщею співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій приєдналися до заходів з транспортування людей, які опинилися в нейтральній зоні.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Уточнюється, що на пункті пропуску “Ягодин-Дорохуськ” задіяні автобуси аварійно-рятувальної служби у Волинській області.

Громадян України, які прибули на пункт пропуску з польського боку і не змогли перетнути кордон, транспортують автобусами.

Відзначається, що на українській стороні пункту пропуску українськими рятувальниками було розгорнуто пункт життєзабезпечення та обігріву, на якому люди зможуть зігрітися та випити чаю.

Станом на 11:00 17 березня 2020 року транспортом рятувальників було перевезено 432 особи, при цьому пункт обігріву відвідали 56 громадян України.

У Києві сьогодні з 23:00 вечора припинить роботу метрополітен у зв’язку із введенням у країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19.