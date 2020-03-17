Про це повідомляє прес-служба МВС.
Уточнюється, що на пункті пропуску “Ягодин-Дорохуськ” задіяні автобуси аварійно-рятувальної служби у Волинській області.
Громадян України, які прибули на пункт пропуску з польського боку і не змогли перетнути кордон, транспортують автобусами.
Відзначається, що на українській стороні пункту пропуску українськими рятувальниками було розгорнуто пункт життєзабезпечення та обігріву, на якому люди зможуть зігрітися та випити чаю.
Станом на 11:00 17 березня 2020 року транспортом рятувальників було перевезено 432 особи, при цьому пункт обігріву відвідали 56 громадян України.
У Києві сьогодні з 23:00 вечора припинить роботу метрополітен у зв’язку із введенням у країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19.
- Уряд прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення заборонити з 17 березня на всій території країни будь-які масові заходи за участю більше 10 осіб.
- Напередодні стало відомо, що у Києві лабораторно підтверджено два випадки захворювання на коронавірус COVID-19.
- Напередодні мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавірусу. Так, зачиняються всі заклади, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС, банків.