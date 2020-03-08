Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
37-річний чоловік намагався незаконно ввезти їх в Україну.
“Під час прикордонно-митного контролю автомобіля “Мерседес” в міжнародному автомобільному пункті пропуску “Угринів” прикордонники помітили знервовану поведінку водія і прийняли рішення про поглиблений огляд авто”, – йдеться в повідомленні.
Фото: ДПСУ
Правоохоронці виявили серед особистих речей водія і в ніші під переднім сидінням пасажира незадекларовану готівку в розмірі близько 240 тисяч доларів США та 500 тисяч євро. Гроші були розфасовані в герметичні поліетиленові пакети.
Відносно водія правоохоронці склали протокол про порушення митних правил, гроші вилучили та передали співробітникам митниці.
- Раніше співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали керівника одного з департаментів Офісу Президента України (ОПУ).