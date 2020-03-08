У пункті пропуску "Угринів" на кордоні з Польщею прикордонники вилучили у жителя Львівської області 500 тис. євро і 240 тис. доларів.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

37-річний чоловік намагався незаконно ввезти їх в Україну.

“Під час прикордонно-митного контролю автомобіля “Мерседес” в міжнародному автомобільному пункті пропуску “Угринів” прикордонники помітили знервовану поведінку водія і прийняли рішення про поглиблений огляд авто”, – йдеться в повідомленні.

Фото: ДПСУ

Правоохоронці виявили серед особистих речей водія і в ніші під переднім сидінням пасажира незадекларовану готівку в розмірі близько 240 тисяч доларів США та 500 тисяч євро. Гроші були розфасовані в герметичні поліетиленові пакети.

Відносно водія правоохоронці склали протокол про порушення митних правил, гроші вилучили та передали співробітникам митниці.

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