На Львівщині іноземець намагався нелегально перетнути державний кордон України у напрямку Польщі. Він був одягнений в камуфляж українського прикордонника.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“Учора, під час патрулювання ділянки відділу “Рава-Руська” наряд охоронців кордону виявив чоловіка у схожому на їхній камуфляжі. Прикордонники Львівського загону рушили перевірити, що то за “колега” неквапом йде в бік Польщі”, – йдеться в повідомленні.

Чоловік виявився громадянином Латвії. Камуфльований одяг, за словами порушника, подарувала йому дівчина-українка.

Зазначається, що на чоловіка прикордонники оформили адмінпротокол за спробу незаконного перетину державного кордону України.

Крім того, під час огляду речей псевдо-військового, знайшли пакетик з сіро-зеленою речовиною. “Інформацію про виявлене у латвійця “зілля” надали співробітникам Нацполіції для реагування за компетенцією”, – додали в ДПСУ.