Українська влада заявила про впровадження електронної черги на прикордонному пропускному пункті в Чопі. Водії будуть отримувати SMS-повідомлення про те, що вони можуть проходити контроль.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

Влада вважає, що за допомогою електронної черги вдасться синхронізувати заїзд транспорту по часу.

У спеціальному додатку чи за допомогою SMS водії отримуватимуть сповіщення про те, що можуть проходити контрольно-пропускні процедури.

Наразі таку технологію планують застосувати на кордоні з Угорщиною.

“Будемо працювати над тим, щоб зробити ще два нормальних сучасних пропускних пункти, щоб розвантажити трафік”, – заявив з цього приводу президент країни Володимир Зеленський.