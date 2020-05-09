Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.
Влада вважає, що за допомогою електронної черги вдасться синхронізувати заїзд транспорту по часу.
У спеціальному додатку чи за допомогою SMS водії отримуватимуть сповіщення про те, що можуть проходити контрольно-пропускні процедури.
Наразі таку технологію планують застосувати на кордоні з Угорщиною.
“Будемо працювати над тим, щоб зробити ще два нормальних сучасних пропускних пункти, щоб розвантажити трафік”, – заявив з цього приводу президент країни Володимир Зеленський.
- Європейська комісія рекомендує країнам-членам Європейського Союзу продовжити обмеження на зовнішніх кордонах до 15 червня.
- Латвія, Литва та Естонія з 15 травня відкриють свої кордони для громадян.