Про це повідомляє TeleSUR з посиланням на виконувача обов’язків прем’єр-міністра країни Клода Жозефа.

“За підсумками екстреного засідання Ради міністрів ми вирішили оголосити воєнний стан на території всієї країни”, – сказав Жозеф.

Зазначимо, що під час воєнного стану на Гаїті збройні сили отримують повноваження для здійснення репресій.

За даними агентства Reuters, Жозеф закликав Організацію Об’єднаних Націй провести засідання Ради Безпеки, щодо ситуації в країні після вбивства президента.

На його думку, міжнародна спільнота має почати розслідування вбивства Моїза.

Нагадаємо, що сьогодні вночі невідомі пробралися до резиденції президента Гаїті Жовенеля Моїза та застрелили його.

Наразі поліція встановлює особи вбивць.

На початку цього року в Гаїті відбулися масові антиурядові акції протесту. В лютому тисячі людей вийшли на вулиці, оскільки поставили під сумнів легітимність президентства Моїза. Опозиція Гаїті стверджувала, що його п’ятирічний термін мав сплинути цього року, але він наполягав, що йому потрібно ще один рік.

На початку року Моїз заявив, що служба безпеки запобігла спробі його вбивства. Однак цього разу це, на жаль, не спрацювало.