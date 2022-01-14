Про це повідомляє американська телекомпанія CNN.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений CNN (@cnn)

Виверження розпочалося у п’ятницю, 7 січня, на найбільшому острові Ізабеллі.

Як повідомила місцева влада, це відбулося несподівано. Завдяки знімкам з супутника Suomi NPP, можна побачити, як виверження вулкану виглядає з космосу.

 

Вулкан Вовк знаходиться приблизно за 100 кілометрів від найближчого населеного пункту.

За даними дослідників Інституту геофізики Кіто (Еквадор), 1 707-метровий вулкан вивергає попіл на висоту 3 800 метрів. Також спостерігається виверження лави на південному та південно-східному схилах.

Востаннє цей вулкан прокидався у 2015 році після 33 років сну. Тоді його лава дуже нашкодила довкіллю.