Про це повідомляє американська телекомпанія CNN.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений CNN (@cnn)

Виверження розпочалося у п’ятницю, 7 січня, на найбільшому острові Ізабеллі.

Wolf volcano began erupting in the early morning hours of January 7, starting at 00h20 EST. The volcano is located in the north of Isabela Island, 100km from human populations. Its ecosystem it is home to the pink iguanas Conolophus marthae, a species endemic to Galapagos. pic.twitter.com/9cE4bxItIv — Charles Darwin Foundation-Fundación Charles Darwin (@DarwinFound) January 9, 2022

Як повідомила місцева влада, це відбулося несподівано. Завдяки знімкам з супутника Suomi NPP, можна побачити, як виверження вулкану виглядає з космосу.

Wolf volcano, the largest and tallest volcano in the Galápagos Islands, began erupting late on January 6, 2022. The Suomi NPP satellite 🛰️ captured this image of the glow of the eruption. Wolf last awoke in May and June 2015. https://t.co/1zqmfPJQBe 🌋 pic.twitter.com/ryjmbmgl9j — NASA Earth (@NASAEarth) January 9, 2022

Вулкан Вовк знаходиться приблизно за 100 кілометрів від найближчого населеного пункту.

За даними дослідників Інституту геофізики Кіто (Еквадор), 1 707-метровий вулкан вивергає попіл на висоту 3 800 метрів. Також спостерігається виверження лави на південному та південно-східному схилах.

❗️BREAKING❗️ Around midnight this morning Wolf Volcano on Isabela Island erupted without warning. At that time a joint team was stationed on the rim of the volcano as part of an expedition to protect the critically endangered Pink Land Iguana. Read more: https://t.co/eRvYxCMxjO pic.twitter.com/E8qSQV9JMP — Galápagos Conservancy (@savegalapagos) January 7, 2022

Востаннє цей вулкан прокидався у 2015 році після 33 років сну. Тоді його лава дуже нашкодила довкіллю.