У селищі Андріївка (Балаклійський район Харківської області) акція місцевих жителів, які вимагають виселення ромських сімей із населеного пункту, переросла в зіткнення.

Про це поінформували в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Так, на суботу, 29 серпня, жителями селища була запланована мирна акція з метою висловлення невдоволення діями ромських сімей, які проживають на території району. Біля будинків ромів зібралося близько 500 місцевих жителів.

“Мирна акція переросла в зіткнення. Відразу по тривозі було піднято особовий склад районної поліції, які евакуювали ромські родини з епіцентру конфлікту”, – відзначають в поліції.

Зараз територія селища оточена поліцією. У НПУ запевнили, що правоохоронці контролюють ситуацію і не допустять силового розвитку подій.

У результаті інциденту потерпілих немає. Громадський порядок охороняють близько 80 працівників Балаклійського відділу поліції і бійців спецпідрозділів поліції особливого призначення.

Як повідомляє “Суспільне”, протестувальники закидали будинок ромів яйцями і камінням, а також розбили вікно.

Вони намагалися прорватися на подвір’я будинку, вимагали від ромів виїхати з населеного пункту і скандували: “Їдьте!”. Шлях людям заступив підрозділ поліції.

Згодом поліція вивезла родину ромів на своєму автомобілі.

За словами представника ініціативної групи Віталія Степаненка, учасники мітингу вимагають від правоохоронців звернути увагу на “конфлікти з ромами”. Він, зокрема, розповів журналістам про бійку 19 серпня, під час якої в селі побили хлопця. Чоловік пов’язує злочинність у селі зі збільшенням кількості ромів.

За словами начальника поліції Балаклійського району Сергія Зінчука, який був на мітингу, у правоохоронців зареєстровані два кримінальні провадження після подій 19 серпня.