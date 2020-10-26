Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“Двоє невідомих побили чоловіка та заволоділи його телефоном, після чого залишили місце події на автомобілі. З відповідною заявою 26 жовтня о 07:13 до Люботинського відділення поліції звернулася дружина потерпілого. На даний час 44-річний чоловік проходить медичне обстеження в одній з лікарень Харкова”, – йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчими Люботинського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Поліція вживає заходи, спрямовані на встановлення осіб зловмисників та їх затримання.

Зі свого боку, ексміністр аграрної політики Ігор Швайка у Facebook повідомив, що на початку тижня займався роботами на своїй ділянці, біля неї зупинилася машина, вибігли двоє осіб у масках, після чого він отримав травму голови, потім йому надавали меддопомогу.

Швайка очолював Мінагрополітики у період з 27 лютого 2014 по 2 грудня 2014, коли прем’єр-міністром був Арсеній Яценюк.