Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
Ввечері п’ятниці, 25 вересня, поблизу н.п. Чугуєв на Харківщині розбився військовий літак.
За інформацією Командування Повітряних Сил ЗСУ, це АН-26. На борту перебували курсанти.
“Літак розбився при заході на посадку. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України. Є загиблі та травмовані. Інформація уточнюється”, — йдеться в повідомленні.
Очільник Харківської ОДА Олексій Кучер повідомив, що невідкладно вирушає до Чугуєва.
Місцеві жителі вели трансляцію з місця події. На відео можна побачити, що літак тривалий час горів. На місці — численні авто правоохоронців та рятівників.
Зауважимо, що поблизу розташована 203-тя навчальна авіаційна бригада.
Згідно з повідомленням поліції, аварія сталася близько 20:47. Точне місце розташування — 530 кілометр траси Київ-Харків.
У главку повідомляють, що в літаку перебувало до 10 осіб.
Водночас Міністерство оборони інформує, що на борту літака було 23 особи — 5 членів екіпажу, 18 курсантів Університету повітряних сил ім. Кожедуба.
За попередньою інформацією, загинули 22 особи.
- Раніше повідомлялося, що у Венесуелі військові збили літак з американським реєстраційним номером, який перевозив наркотики з Колумбії.