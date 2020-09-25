Поблизу Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак. За попередньою інформацією, загинули 22 особи.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Ввечері п’ятниці, 25 вересня, поблизу н.п. Чугуєв на Харківщині розбився військовий літак.

За інформацією Командування Повітряних Сил ЗСУ, це АН-26. На борту перебували курсанти.

“Літак розбився при заході на посадку. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України. Є загиблі та травмовані. Інформація уточнюється”, — йдеться в повідомленні.

Очільник Харківської ОДА Олексій Кучер повідомив, що невідкладно вирушає до Чугуєва.

Місцеві жителі вели трансляцію з місця події. На відео можна побачити, що літак тривалий час горів. На місці — численні авто правоохоронців та рятівників.

Зауважимо, що поблизу розташована 203-тя навчальна авіаційна бригада.

Згідно з повідомленням поліції, аварія сталася близько 20:47. Точне місце розташування — 530 кілометр траси Київ-Харків.

У главку повідомляють, що в літаку перебувало до 10 осіб.

Водночас Міністерство оборони інформує, що на борту літака було 23 особи — 5 членів екіпажу, 18 курсантів Університету повітряних сил ім. Кожедуба.

За попередньою інформацією, загинули 22 особи.