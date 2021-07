Про це, зокрема, інформують видання Deadline та Variety.

Стрічка вийде в трьох частинах під назвою “Obama: In Pursuit Of A More Perfect Union” (“Обама: в пошуках більш досконалого союзу”).

Прем’єра фільму відбудеться у вівторок, 3 серпня, о 21:00 за північноамериканським східним часом. Цього дня покажуть першу частину.

Друга й третя частини стрічки вийдуть в ефір 4 та 5 серпня.

Стрічка буде доступна і на стрімінговому сервісі HBO Max.

Фільм зняв американський кінорежисер, лауреат премії “Еммі” Пітер Кунхарт.

Стрічка розповість про особистий і політичний шлях Барака Обами на фоні боротьби США “зі своєю расової історією”.

Зокрема, глядачам розкажуть про дитинство Обами (коли він був одним із небагатьох темношкірих дітей у своєму класі під час навчання в школі), його сім’ю, духовне становлення, перші політичні кроки, його надії на більш інклюзивну Америку і те, як він створив унікальну коаліцію, яка допомогла йому виграти президентські вибори в 2008 році, інформує видання Rolling Stone.

Фільм торкнеться і важливої частини життя Обами і США – періоду його президентства.

Крім того, буде показано, як змінювалися погляди та підходи Обами щодо питань расової справедливості в міру того, як почав формуватися рух Black Lives Matter (“Життя чорних мають значення”).

У документальній стрічці будуть представлені архівні інтерв’ю з Обамою, а також нові інтерв’ю з низкою діячів – з його соратниками, друзями та критиками. Вони проведуть аналіз політики Обами і впливу його президентства на країну.