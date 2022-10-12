На Генасамблеї ООН 143 країни засудили дії РФ щодо анексії частини території України

12 жовтня Генеральна Асамблея ООН рішуче засудила спробу незаконної анексії РФ чотирьох частково окупованих регіонів України та закликала всі країни не визнавати цей крок, посилюючи дипломатичну міжнародну ізоляцію Москви.

Про це пише Reuters.

Три чверті зі 193 членів Генеральної Асамблеї – 143 країни – проголосували за резолюцію, яка також підтвердила суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

“Це дивовижно”, — наголосив журналістам після голосування посол України в ООН Сергій Кислиця, стоячи поруч із пані послом США в ООН Ліндою Томас-Грінфілд, яка пояснила, що результат показує, що РФ не може залякати світ.

Лише чотири країни приєдналися до РФ в голосуванні проти резолюції – Сирія, Нікарагуа, Північна Корея та Білорусь. Натомість 35 країн утрималися від голосування, включаючи стратегічного партнера РФ — Китай, решта не голосували.

“Сьогодні Росія вдирається в Україну. Але завтра це може бути інша нація, на чию територію посягає агресор. Це можете бути ви. Ви можете бути наступним. Чого ви очікуєте від цієї зали?” – запитала Томас-Грінфілд перед голосуванням.

У вересні Москва оголосила про анексію чотирьох частково окупованих областей України – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької – після проведення так званих референдумів. Україна та союзники засудили голосування як незаконне та примусове.

Голосування в Генеральній Асамблеї відбулося після того, як РФ минулого місяця наклала вето на аналогічну резолюцію в Раді Безпеки, що складається з 15 членів.

Посол РФ в ООН Василь Небензя заявив на Генеральній Асамблеї перед голосуванням, що резолюція є “політизованою та відкрито провокаційною”, додавши, що вона “може зруйнувати будь-які зусилля на користь дипломатичного вирішення кризи”.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський подякував усім країнам, котрі підтримали “історичну резолюцію”. Він наголосив, що “світ сказав своє слово: російська спроба анексії нікчемна й ніколи не буде визнана вільними націями”.

Дякую всім 143 державам, які підтримали історичну резолюцію #ГАООН «Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН». Світ сказав своє слово: російська спроба анексії нікчемна й ніколи не буде визнана вільними націями. Україна поверне всі свої землі! pic.twitter.com/tL2jgedSAu — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2022

Раніше Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосувала за відхилення заклику РФ до органу зі 193 членів провести таємне голосування щодо того, чи засуджувати кроки Москви щодо анексії чотирьох частково окупованих регіонів України.