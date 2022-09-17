Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор 16 вересня заявив, що міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард запропонує план створення "Комітету з діалогу та миру" для негайного припинення бойових дій в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Під час промови на військовому параді до Дня незалежності в Мехіко Лопес Обрадор наголосив, що пропозиція його країни спрямована на досягнення перемир’я щонайменше на п’ять років.

“План, який буде оприлюднено на майбутньому засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, дозволить присвятити час розв’язанню значних і серйозних економічних і соціальних проблем, які стосуються народів світу”, – сказав він.

За словами Лопеса Обрадора, пропозиція передбачає, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, Папа Римський Франциск і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступлять посередниками в комітеті. Він висловив надію, що це дасть початок прямим переговорам між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

Мексиканський лідер також розкритикував запровадження санкцій проти Росії та “масове постачання” зброї Україні. На його думку, саме ці кроки лише посилили довготривале протистояння між країнами своєю “ірраціональністю”.