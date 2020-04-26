Про це пише інформаційне агентство “Укрінформ“.

Повідомляється, що на акцію протесту на Антонівському (Херсонському) автомобільному мосту через Дніпро біля Херсона вийшли близько 200 сільгоспвиробників та перекрили рук по шляху.

В ГУ НП Херсонської області пояснили, що фермери протестують через закриття ринків як в Україні, так і в області через це вони не можуть збути свій товар.

Відзначається, що фермери в такий спосіб вимагали відкрити ринки.

Фото з акції протесту опублікувала журналістка Олена Ваніна.

“Поки ми купуємо у супермаркетах дорогі імпортні овочі, на Херсонщині фермери не можуть продати свої. Редиску здають гуртом по 2 гривні, огірки  по 8, капусту по 5. А покупців мало, бо закриті ринки”, — написала Ваніна.