Близько 200 фермерів перекрили рух по автомобільному мосту через Дніпро поблизу Херсона.

Про це пише інформаційне агентство “Укрінформ“.

Повідомляється, що на акцію протесту на Антонівському (Херсонському) автомобільному мосту через Дніпро біля Херсона вийшли близько 200 сільгоспвиробників та перекрили рук по шляху.

В ГУ НП Херсонської області пояснили, що фермери протестують через закриття ринків як в Україні, так і в області через це вони не можуть збути свій товар.

Відзначається, що фермери в такий спосіб вимагали відкрити ринки.

Фото з акції протесту опублікувала журналістка Олена Ваніна.

“Поки ми купуємо у супермаркетах дорогі імпортні овочі, на Херсонщині фермери не можуть продати свої. Редиску здають гуртом по 2 гривні, огірки по 8, капусту по 5. А покупців мало, бо закриті ринки”, — написала Ваніна.