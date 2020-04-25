Про це повідомила прес-служба Нацполіції області.
У повідомленні зазначили, що закривають місто Олешки, а також два села – Ліві Солонці та Малі Копані.
Під час закриття в цих населених пунктах планують провести додаткову дезінфекцію.
“Починаючи з 13:00 годин 25 квітня і до 06:00 години 27 квітня місто Олешки і село Малі Копані і Ліві Солонці будуть закриті на в’їзд-виїзд”, – йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що в цей час в місті Олешки встановлять 5 карантинних блокпостів, в Малих Копанях – 2, в Лівих Солонцях – 2.
Дотримання карантинних обмежень громадянами контролюватимуть правоохоронці. Місцевих жителів попросили прислухатися до порад і залишатися вдома.
- Станом на ранок 25 квітня в Україні зафіксовано 8125 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19. Відсоток нових випадків від протестованих за добу становить 8,2.