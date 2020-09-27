Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

За інформаціє правоохоронців, внаслідок грози та буревію з деяких будинків позривало покрівлю, а повалені дерева пошкодили дроти на лініях електропередач та запарковані автомобілі.

На місці працюють поліцейські, які допомагають жителям долати наслідки негоди та запобігають розкраданню дротів з пошкоджених мереж електропостачання.

Фото: Нацполіція