Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.
За інформаціє правоохоронців, внаслідок грози та буревію з деяких будинків позривало покрівлю, а повалені дерева пошкодили дроти на лініях електропередач та запарковані автомобілі.
На місці працюють поліцейські, які допомагають жителям долати наслідки негоди та запобігають розкраданню дротів з пошкоджених мереж електропостачання.
Фото: Нацполіція
- В результаті урагану “Доріан”, який вирував на Багамах на минулому тижні, кількість зниклих без вісті скоротилася з 2,5 до 1,3 тисячі осіб.