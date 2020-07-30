У Залізному Порту (Херсонська область) стався інцидент за участю народного депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка: відвідувач кафе вдарив його в обличчя.

Відповідні відеозаписи з місця інциденту оприлюднило місцеве видання “Міст”.

Інцидент стався в одному з кафе на узбережжі Чорного моря в селищі Залізний Порт.

За даними журналістів, нардеп відпочивав в кафе і знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

З невідомих причин між ним та іншим відвідувачем кафе (житель Херсона, 1988 року народження) виник конфлікт. У результаті чоловік вдарив нардепа рукою в обличчя.

Відомо, що Одарченко відмовився проходити медичний огляд. Але правоохоронці все одно почали розслідування за фактом умисного нанесення легкого тілесного ушкодження.

Коментарів від самого нардепа поки немає.

Андрій Одарченко був обраний до Верховної Ради по округу № 170 (Харківська область). Він – член комітету ВР з питань антикорупційної політики.