На Херсонщині поліція встановила особу того, хто вкрав скриньку з відповідями опитування "5 питань від президента".

Про це “Укрінформу” повідомила начальниця відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь.

“Наразі особу того, хто викрав вказану скриньку, вже встановили, встановлюють його місцезнаходження для притягнення до адміністративної відповідальності”, – повідомила Пшонь.

За її словами, близько 9.45 у Нижньосірогозьке відділення поліції надійшло повідомлення від інтерв’юера, який проводив опитування біля однієї з дільниць, про те, що в нього викрали скриньку з відповідями у межах опитування “5 питань від президента”.

Над цією ситуацією вже жартують в соцмережі.

“Віджати ящик у гідранта”, робоча назва. За недорого можна купити весь ящик з опитуванням. І з листочками. Корупція”, – пишуть користувачі соцмереж.