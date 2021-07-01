На гігантські прапори до Дня Незалежності витратять понад 170 млн гривень

На встановлення гігантських прапорів до 30 річниці незалежності України в регіонах центральні та місцеві органи влади планують витратити понад 170 мільйонів гривень.

Про це повідомляє громадська організація StateWatch.

Зазначається, що мінімум 17 областей України збираються встановити найвищі прапори до 30-річчя Незалежності України. На проєкт можуть витратити 170,7 мільйона гривень. Їх виділять з державного та місцевих бюджетів.

Найдорожчим з проєктів, за даними організації, стане стела з прапором у Харкові, вартість якої сягає 24,5 мільйона гривень. Несподівано, другим у рейтингу найдорожчих стане прапор на 72-метровому флагштоку території парку “Перемога” у Броварах – 20,7 мільйона.

У Вінницькій області встановлять 50-метровий флагшток вартістю 15 мільйонів гривень. Водночас 50-метровий флагшток у Житомирській обійдеться в 13,8 мільйона гривень.

Сумська, Тернопільська, Одеська та Херсонська ОДА встановлюватимуть найвищі прапори без залучення бюджетних коштів.

За даними StateWatch, за ці кошти можна було б придбати 338,6 тисячі доз COVID-вакцини.

День незалежності у 2021 році

Святкування триватиме 3 дні (22 – 24 серпня). Очікується до 30 делегацій закордонних країн. 23 серпня – у День прапора – в усіх регіонах України піднімуть великі прапори, спеціально підготовлені до цього дня, які “залишаться назавжди в центрах тих чи інших регіонів в усіх областях України”. Крім того, цього дня в Україні відбудеться перший саміт “Кримської платформи”, який стосуватиметься питань деокупації Криму. Президент Володимир Зеленський раніше анонсував “саміт перших леді та джентльменів”, на якому обговорюватимуться “дуже важливі людські питання, які лідери зазвичай не підіймають”. Крім того, 23 серпня буде концерт “великих українців, легенд опери та балету, які приїдуть не лише з інших куточків України, але й світу”. Концерт проходитиме в Оперному театрі в Києві. А 24 серпня відбудеться військовий парад як на суші, так і на воді.

Увечері буде великий концерт українських зірок в НСК “Олімпійський” у Києві.