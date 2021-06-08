Внаслідок пожежі на хімічному заводі в місті Пуна на заході Індії загинули 18 людей.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters і британська телерадіокомпанія ВВС.

Пожежа на заводі хімічної продукції SVS Aqua Technologies почалася приблизно о 15:45 за місцевим часом (10:15 за Гринвічем) в понеділок.

Зазначається, що через інцидент близько 37 робочих виявилися в пастці всередині будівлі. Пожежникам довелося ламати стіни з обох сторін, щоб врятувати людей.

Причина спалаху поки не встановлена.

Прем’єр-міністр Нарендра Моді висловив співчуття сім’ям загиблих. Він зазначив, що їх найближчі родичі отримають по 200 000 індійських рупій (2750 доларів США) з фонду допомоги, а поранені отримають 50 000 індійських рупій (690 доларів).