Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters і британська телерадіокомпанія ВВС.
Пожежа на заводі хімічної продукції SVS Aqua Technologies почалася приблизно о 15:45 за місцевим часом (10:15 за Гринвічем) в понеділок.
Зазначається, що через інцидент близько 37 робочих виявилися в пастці всередині будівлі. Пожежникам довелося ламати стіни з обох сторін, щоб врятувати людей.
Причина спалаху поки не встановлена.
Прем’єр-міністр Нарендра Моді висловив співчуття сім’ям загиблих. Він зазначив, що їх найближчі родичі отримають по 200 000 індійських рупій (2750 доларів США) з фонду допомоги, а поранені отримають 50 000 індійських рупій (690 доларів).
- Раніше повідомлялось, що у Тегерані сталася масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. Рятувальники боролися з вогнем два дні.