Про це інформує Reuters.
Новий рік буде “важчим, ніж рік, який ми залишили позаду”, заявила Крісталіна Георгієва. Причиною цьому вона назвала те, що три великі економіки – США, ЄС і Китай – уповільнюються одночасно.
У жовтні 2022 року МВФ знизив свій прогноз глобального економічного зростання у 2023 році, через тривалу російсько-українську війну, наслідки якої відчутні усюди.
Згодом Китай скасував свою політику нульового зараження COVID-19 і розпочав хаотичне відновлення своєї економіки, після чого там стрімко вибухнула епідемія коронавірусу. У своєму першому публічному коментарі після зміни політики (на Новий рік) президент Сі Цзіньпін закликав до посилення зусиль і єдності, оскільки Китай вступає в “нову фазу”.
“Вперше за 40 років зростання Китаю, швидше за все, буде на рівні або нижче глобального”, — сказала Георгієва.
Щобільше, епідемія COVID-19 у найближчі місяці ще більше вдарить по економіці країни цього року та загальмує як регіональне, так і глобальне зростання.
Очікується, що спад вразить третину економік світу, однак США можуть уникнути цієї участі.
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