У жовтні 2022 року МВФ знизив свій прогноз глобального економічного зростання у 2023 році, через тривалу російсько-українську війну, наслідки якої відчутні усюди.

Згодом Китай скасував свою політику нульового зараження COVID-19 і розпочав хаотичне відновлення своєї економіки, після чого там стрімко вибухнула епідемія коронавірусу. У своєму першому публічному коментарі після зміни політики (на Новий рік) президент Сі Цзіньпін закликав до посилення зусиль і єдності, оскільки Китай вступає в “нову фазу”.

“Вперше за 40 років зростання Китаю, швидше за все, буде на рівні або нижче глобального”, — сказала Георгієва.

Щобільше, епідемія COVID-19 у найближчі місяці ще більше вдарить по економіці країни цього року та загальмує як регіональне, так і глобальне зростання.

Очікується, що спад вразить третину економік світу, однак США можуть уникнути цієї участі.