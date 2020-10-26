Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що участь неповнолітніх волонтерів у проведенні президентського опитування не порушує закону, якщо на це давали згоду їхні батьки.

Цю саму інформацію підтвердив голова Нацполіції Ігор Клименко. Однак він зазначив, що те, що батьки давали на такі дії згоду, будуть перевіряти.

“Неповнолітні віком 14-18 років можуть займатися волонтерською діяльністю за згодою батьків. Чи всі батьки малолітніх опитувачів надали свою згоду, нам треба час, щоб встановити. Тому що частина неповнолітніх осіб, які брали участь в опитуванні та можливо є неповнолітніми, були без документів”, — сказав він.

Але в деяких містах опитування проводили особи, що не досягли і 14-річного віку.