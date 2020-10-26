Про це на брифінгу заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.
Як повідомлялося раніше, впродовж дня проведення місцевих виборів на деяких дільницях відбувалося також опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським. Численні повідомлення свідчили про те, що в деяких регіонах країни опитування проводять неповнолітні.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що участь неповнолітніх волонтерів у проведенні президентського опитування не порушує закону, якщо на це давали згоду їхні батьки.
Цю саму інформацію підтвердив голова Нацполіції Ігор Клименко. Однак він зазначив, що те, що батьки давали на такі дії згоду, будуть перевіряти.
“Неповнолітні віком 14-18 років можуть займатися волонтерською діяльністю за згодою батьків. Чи всі батьки малолітніх опитувачів надали свою згоду, нам треба час, щоб встановити. Тому що частина неповнолітніх осіб, які брали участь в опитуванні та можливо є неповнолітніми, були без документів”, — сказав він.
Але в деяких містах опитування проводили особи, що не досягли і 14-річного віку.
“Хочу звернути увагу на те, що сьогодні на Хмельниччині дійсно займалася волонтерською діяльністю дівчина 11-ти років, вона проводила опитування. На маму ми склали протокол щодо невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей”, — додав Клименко.
- За фактами порушень під час проведення місцевих виборів поліція відкрила 77 кримінальних проваджень та склала понад 200 адмінпротоколів.
- На місцевих виборах 2020 року явка станом на 20:00 складала близько 35-37%. Це на 10% менше, ніж на минулих виборах міських голів та кандидатів міських рад.
- Вже відомі результати екзитполів проведених під час місцевих виборів у містах України телеканалом “Україна 24” разом зі “Студією Савіка Шустера” та Соціологічною групою “Рейтинг”.
- Також #Букви повідомляли про результати екзитполів у Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, Львові та Маріуполі.