Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет.

“Остання інформація, яка надійшла перед самим брифінгом, у Хмельницькій області додалося ще 17 осіб, у яких виявили COVID-19. Тобто це вже не 235 осіб, а на 17 осіб більше. Хочу наголосити, що з-поміж цих 17 осіб 11 – монахи монастиря в Городищах Шепетівського району, по три особи – з міста Кам’янця-Подільського і Кам’янець-Подільського району. Всі ці особи є в стані, який дозволяє їм лікуватися амбулаторно”, – сказав він.

За словами Габінета, збільшення випадків захворювань пов’язане з недотриманням карантинних вимог під час Великодніх свят і поминальних днів – звідтоді спливло два тижні, що відповідає інкубаційному періоду COVID-19.

Брифінг голови облдержадміністрації Дмитра Габінета щодо ситуації в області з протидією поширенню коронавірусної інфекції Опубликовано Хмельницька обласна державна адміністрація Пятница, 15 мая 2020 г.