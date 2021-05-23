Поблизу села Кульчіївці Кам’янець-Подільського району, що на Хмельниччині, впала повітряна куля з пасажирами. У результаті інциденту одна людина загинула і п'ятеро отримали травми.

Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.

Трагедія сталася 22 травня ввечері. На борту повітряної кулі перебував пілот та п’ятеро пасажирів – мешканці Хмельницького та Кам’янець-Подільського.

Загинув чоловік, ще п’ятеро людей, серед яких і пілот, отримали травми різного ступеня важкості.

Слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.3 статті 281 Кримінального кодексу України – порушення правил повітряних польотів.

Нагадаємо, що у Кам’янці-Подільському цими вихідними проходить фестиваль повітроплавання “Кубок Поділля”.