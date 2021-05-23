Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.
Трагедія сталася 22 травня ввечері. На борту повітряної кулі перебував пілот та п’ятеро пасажирів – мешканці Хмельницького та Кам’янець-Подільського.
Загинув чоловік, ще п’ятеро людей, серед яких і пілот, отримали травми різного ступеня важкості.
Слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.3 статті 281 Кримінального кодексу України – порушення правил повітряних польотів.
Нагадаємо, що у Кам’янці-Подільському цими вихідними проходить фестиваль повітроплавання “Кубок Поділля”.
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