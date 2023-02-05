Про це повідомило USA Today.

За словами Браяна Бреттшнайдера, кліматолога з Аляски, мабуть, це найнижчий рівень холодного вітру, який коли-небудь реєструвався у США, відколи метеорологи почали обчислювати його. До сьогодні найнижчу температуру -32 градуси зафіксували у 1963 році.

Фото: Reuters

Середня швидкість вітру на горі Вашингтон становила близько 89 миль/год. Reuters додало, що до такого рекорду призвело небезпечне поєднання низьких температур і потужних вітрів.

Внаслідок небезпечних умов у Массачусетсі трапилася смерть немовляти, коли через вітер перекинулася автівка. Водія з важкими травмами доставили до лікарні.

Фото: Reuters

У Бостоні закрили державні школи через мороз. У Провіденсі, штат Род-Айленд, ртутний стовпчик опустився до -23 C, що значно нижче попереднього історичного мінімуму в -19 C, встановленого в 1918 році. Рекордно низькі температури зафіксували ще у низці інших міст.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters