Про це повідомило USA Today.

За словами Браяна Бреттшнайдера, кліматолога з Аляски, мабуть, це найнижчий рівень холодного вітру, який коли-небудь реєструвався у США, відколи метеорологи почали обчислювати його. До сьогодні найнижчу температуру -32 градуси зафіксували у 1963 році.

Середня швидкість вітру на горі Вашингтон становила близько 89 миль/год. Reuters додало, що до такого рекорду призвело небезпечне поєднання низьких температур і потужних вітрів.

INSANE conditions on Mt Washington, NH. 120mph+ winds and -95°F wind chill. It is above the tropopause, meaning that these are stratospheric winds.

Footage from the summit live stream 2:30-2:40pm. #nhwx pic.twitter.com/OgDakbNn97

— Peter Forister ❄️💨❄️ (@forecaster25) February 3, 2023