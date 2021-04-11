Журналісти з Нідерландів отримали в розпорядження тисячі телефонних розмов ватажка розвідки "ДНР" Сергія Дубинського ("Хмурий"). Він є одним з чотирьох обвинувачених у справі про катастрофу Boeing в Україні в липні 2014 року.

Зміст розмов опубліковані в ефірі голландської програми Nieuwsuur на нідерландському телеканалі NOS.

За даними журналістів, записи були зроблені Службою безпеки України. З них 12 бесід вже були опубліковані Спільної слідчою групою (ССД), яка проводить кримінальне розслідування трагедії.

“Ці тисячі розмов є частиною розслідування. Бесіди підтверджують зроблений раніше ССД та Радою з безпеки Нідерландів висновок, що рейс MH17 був збитий з комплексу “Бук”, – зазначають журналісти.

В опублікованих фрагментах, деякі з яких раніше вже були відомі, чутно, як Сергій Дубинський, колишній глава розвідки “ДНР”, розмовляє з командиром одного з розвідпідрозділи ГРУ самопроголошеної “Донецької народної республіки” Леонідом Харченко. Їм обом пред’явлені звинувачення в причетності до атаки на рейс MH17. В одному із записів вони обговорюють бойові втрати.

Харченко: “У мене 30% бойового складу немає”.

Дубинський: “трьохсот, так?”

Х: “двохсот і трьохсот”

Д: “Просто пі *** ц, це артилерією їх?”

Х: “Так, це цирк, Миколайовичу, це цирк. Нахрена нас сюди кинули, як м’ясо?”

В іншій розмові Дубинський розмовляє з Олегом Поєлатовим (Пілатовим). Імовірно він керував розвідувально-диверсійних підрозділом розвідслужби РФ. Тут вони обговорюють доставку комплексу “Бук”.

Поєлатов: “Танки не потрібні, потрібна тільки далекобійна артилерія і ППО. Тут літак з великої висоти працював, практично жодна система його не досягала”

Харченко: “Постараюся, якщо сьогодні вночі притягнуть, “Бук-М” прийде тоді відразу до тебе”.

П: “Ага, зрозумів”.

Х: “Тому що більше нам робити нічого, тільки на “Бук” сподіватися”.

Також голландські журналісти наводять вже відомі записи розмови Дубинського з людиною з позивним “Бурят”. Запис датується 17 липня, в якій Дубинський стверджує, що у нього є прямий зв’язок з Москвою. Він також говорить про встановлення “Бук”, яка є у бойовиків ОРДЛО.

Бурят: “Куди нам цю красуню вантажити, Миколайовичу?”

Дубинський:”Яку? Цю?”

Б .: “[Ту] що я привіз. Я вже в Донецьку.”

Д.: “Це – про що я думаю, да? “М” яка?”

Б .: “Да-да-да, “Бук”,”Бук”.

Д .: “А вона на цьому, на тягачі?”

Б .: “Так … Її треба десь вивантажити, щоб заховати”.

Д .: “Вона з екіпажем?”

Б .: “Так, з екіпажем”.

Д .: “Не треба її нікуди ховати. Вона зараз піде туди … Я зараз скажу, куди їй висуватися. Вона разом з танками “Сходу” піде”.

17 липня, приблизно через півгодини після аварії “Боїнга”, Дубинський дізнається від сепаратистів, що вони нібито збили український винищувач “Су”, “сушку”.

“Ми на місці, вже одну “сушку” збили”, – говорить у розмові з Дубинським Леонід Харченко, ще одна людина, суд над яким триває в Нідерландах.

“Молодці, ай молодці!” – хвалить проросійських сепаратистів Дубинський.

Заступнику міністра оборони “ДНР” знадобилося майже дві години для того, щоб з’ясувати, що в цей же час був збитий пасажирський борт з 300 пасажирами. Йому зателефонував ще один представник сепаратистів, якому довелося давати роз’яснення з цього приводу журналістам телеканалу НТВ.

Також в голландському телесюжеті представлений ​​запис, яка може свідчити про вивезення якоїсь “коробочки” на “іншу” територію. Йдеться саме про комплекс “Бук”, вважають в ЗМІ.

Нагадаємо, що Boeing-777 рейсу MH17 був збитий терористами в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилось 298 осіб. Всі вони загинули.