Зміст розмов опубліковані в ефірі голландської програми Nieuwsuur на нідерландському телеканалі NOS.
За даними журналістів, записи були зроблені Службою безпеки України. З них 12 бесід вже були опубліковані Спільної слідчою групою (ССД), яка проводить кримінальне розслідування трагедії.
“Ці тисячі розмов є частиною розслідування. Бесіди підтверджують зроблений раніше ССД та Радою з безпеки Нідерландів висновок, що рейс MH17 був збитий з комплексу “Бук”, – зазначають журналісти.
В опублікованих фрагментах, деякі з яких раніше вже були відомі, чутно, як Сергій Дубинський, колишній глава розвідки “ДНР”, розмовляє з командиром одного з розвідпідрозділи ГРУ самопроголошеної “Донецької народної республіки” Леонідом Харченко. Їм обом пред’явлені звинувачення в причетності до атаки на рейс MH17. В одному із записів вони обговорюють бойові втрати.
Харченко: “У мене 30% бойового складу немає”.
Дубинський: “трьохсот, так?”
Х: “двохсот і трьохсот”
Д: “Просто пі *** ц, це артилерією їх?”
Х: “Так, це цирк, Миколайовичу, це цирк. Нахрена нас сюди кинули, як м’ясо?”
В іншій розмові Дубинський розмовляє з Олегом Поєлатовим (Пілатовим). Імовірно він керував розвідувально-диверсійних підрозділом розвідслужби РФ. Тут вони обговорюють доставку комплексу “Бук”.
Поєлатов: “Танки не потрібні, потрібна тільки далекобійна артилерія і ППО. Тут літак з великої висоти працював, практично жодна система його не досягала”
Харченко: “Постараюся, якщо сьогодні вночі притягнуть, “Бук-М” прийде тоді відразу до тебе”.
П: “Ага, зрозумів”.
Х: “Тому що більше нам робити нічого, тільки на “Бук” сподіватися”.
Також голландські журналісти наводять вже відомі записи розмови Дубинського з людиною з позивним “Бурят”. Запис датується 17 липня, в якій Дубинський стверджує, що у нього є прямий зв’язок з Москвою. Він також говорить про встановлення “Бук”, яка є у бойовиків ОРДЛО.
Бурят: “Куди нам цю красуню вантажити, Миколайовичу?”
Дубинський:”Яку? Цю?”
Б .: “[Ту] що я привіз. Я вже в Донецьку.”
Д.: “Це – про що я думаю, да? “М” яка?”
Б .: “Да-да-да, “Бук”,”Бук”.
Д .: “А вона на цьому, на тягачі?”
Б .: “Так … Її треба десь вивантажити, щоб заховати”.
Д .: “Вона з екіпажем?”
Б .: “Так, з екіпажем”.
Д .: “Не треба її нікуди ховати. Вона зараз піде туди … Я зараз скажу, куди їй висуватися. Вона разом з танками “Сходу” піде”.
17 липня, приблизно через півгодини після аварії “Боїнга”, Дубинський дізнається від сепаратистів, що вони нібито збили український винищувач “Су”, “сушку”.
“Ми на місці, вже одну “сушку” збили”, – говорить у розмові з Дубинським Леонід Харченко, ще одна людина, суд над яким триває в Нідерландах.
“Молодці, ай молодці!” – хвалить проросійських сепаратистів Дубинський.
Заступнику міністра оборони “ДНР” знадобилося майже дві години для того, щоб з’ясувати, що в цей же час був збитий пасажирський борт з 300 пасажирами. Йому зателефонував ще один представник сепаратистів, якому довелося давати роз’яснення з цього приводу журналістам телеканалу НТВ.
Також в голландському телесюжеті представлений запис, яка може свідчити про вивезення якоїсь “коробочки” на “іншу” територію. Йдеться саме про комплекс “Бук”, вважають в ЗМІ.
Нагадаємо, що Boeing-777 рейсу MH17 був збитий терористами в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилось 298 осіб. Всі вони загинули.
- Раніше стало відомо, що Головне розвідувальне управління РФ координувало поширення фейкової інформації щодо катастрофи MH17 на Донбасі влітку 2014 року. Фейки поширювали за допомогою Bonanza Media.
- Раніше повідомляли, що встановлено особу ще одного російського генерала, причетного до збиття Boeing МН17.
- У МЗС України заявили, що в список підозрюваних у справі про збиття рейсу МН17 може увійти й військово-політичне керівництво РФ.