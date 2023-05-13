Про це йшлося в етері “Євробачення”.
У 2023 році нагороду преси та художній приз отримала співачка Loreen зі Швеції за пісню “Tattoo”. Наразі вона вважається улюбленицею “Євробачення-2023” та ймовірною переможницею.
Раніше Loreen перемагала на “Євробаченні” у 2012 році. Тоді вона також отримала художній приз від Марселя Безансона.
Водночас нагороду композиторів присудили Італії за пісню Due Vite, яку представляє Марко Меньоні.
Нагадаємо, що 26 країн-учасниць презентуватимуть свої пісні на конкурсі. Фінал “Євробачення” розпочався о 22:00 за Київським часом.
ДОВІДКА. Нагороди від засновника конкурсу Марселя Безансона для учасників “Євробачення” оголошується у номінаціях: нагорода преси, художній приз, а також нагорода композиторів.
- 11 травня у Ліверпулі відбувся другий півфінал “Євробачення-2023”. Окрім виступів учасників пісенного конкурсу, на сцені з’явилися українські музиканти, що заспівали “Щедрика”.
- У Ліверпулі відкрили мурал з доповненою реальністю та музикою гурту TVORCHI, який цьогоріч представляє Україну на пісенному конкурсі “Євробачення”.
- У Ліверпулі напередодні пісенного конкурсу “Євробачення”, який відбудеться там від імені України, відкрили пам’ятник, присвячений надії на мир в Україні.