На 67-й пісенному конкурсі "Євробачення" оголосили країни, що отримали спеціальну нагороду від засновника Марселя Безансона.

Про це йшлося в етері “Євробачення”.

У 2023 році нагороду преси та художній приз отримала співачка Loreen зі Швеції за пісню “Tattoo”. Наразі вона вважається улюбленицею “Євробачення-2023” та ймовірною переможницею.

Раніше Loreen перемагала на “Євробаченні” у 2012 році. Тоді вона також отримала художній приз від Марселя Безансона.

Водночас нагороду композиторів присудили Італії за пісню Due Vite, яку представляє Марко Меньоні.

Нагадаємо, що 26 країн-учасниць презентуватимуть свої пісні на конкурсі. Фінал “Євробачення” розпочався о 22:00 за Київським часом.

ДОВІДКА. Нагороди від засновника конкурсу Марселя Безансона для учасників “Євробачення” оголошується у номінаціях: нагорода преси, художній приз, а також нагорода композиторів.