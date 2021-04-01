На міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2021", який цього року відбудеться в нідерландському Роттердамі, можуть допустити глядачів із негативним тестом на коронавірус COVID-19.

Про це повідомили організатори конкурсу.

На офіційному сайті конкурсу зазначається, що “у разі, якщо дозволять обставини, глядачам буде дозволено бути присутніми на пісенному конкурсі “Євробачення” у травні”.

“Ми вітаємо це рішення уряду Нідерландів і можливість запросити шанувальників приєднатися до пісенного конкурсу “Євробачення” в травні”, – зазначив виконавчий супервайзер конкурсу Мартін Остердал.

Організатори розглянуть всі можливі варіанти та в найближчі тижні оголосять, як саме планується здійснювати допуск публіки на захід.

“Ми розглянемо всі доступні варіанти та оголосимо більше деталей найближчими тижнями про те, як ми можемо безпечно допустити публіку до місця проведення конкурсу – арену Ahoy у Роттердамі, якщо ситуація дозволить. Здоров’я та безпека всіх, хто відвідує захід, залишається нашим головним пріоритетом”, – наголосив Остердал.

Члени делегацій, артисти та продюсерська команда не повинні будуть контактувати з глядачами.

Як інформує нідерландська телерадіокомпанія NOS, на всіх дев’яти шоу (шести репетиціях, двох півфіналах і фіналі) – одночасно зможуть бути присутніми максимум 3 500 глядачів (половина від звичайної кількості). Водночас вони повинні будуть пред’явити негативний результат тесту на коронавірус.

Остаточне рішення буде ухвалено наприкінці квітня, інформує видання The Brussels Times. Наразі уряд Нідерландів пильно стежить за розвитком ситуації з коронавірусом. Минулого року конкурс скасували через пандемію.

“Євробачення” цього року має відбутися 18-22 травня в Роттердамі. Нідерланди отримали право проводити конкурс після перемоги свого виконавця Дункана Лоуренса на конкурсі в 2019 році.

Україну на “Євробаченні-2021” представить гурт “Go_A” із піснею “Шум”. Виконавці виступлять у першому півфіналі 18 травня під номером 15.