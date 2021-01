Про це повідомляють телеканал Fox News, а також видання The Washington Post.

Як відомо, урочиста церемонія присяги і вступу на посаду президента і віцепрезидента США за традицією проводиться публічно перед Капітолієм у Вашингтоні.

Зазвичай ця церемонія залучає велику кількість глядачів, супроводжується програмною промовою президента. З її нагоди влаштовуються урочистий парад і бал.

Однак цього року більшість інавгураційних заходів відбудуться у віртуальному форматі через епідемію COVID-19. Саме тому церемонію інавгурації Байдена особисто відвідає невелика кількість людей.

Раніше інавгураційний комітет “наполегливо рекомендував” американцям не їхати до Вашингтона для участі в інавгураційних урочистостях через ситуацію з COVID-19 (а спостерігати за всім з дому). Як наголошував голова комітету Тоні Аллен, “головним пріоритетом є безпека”.

Занепокоєння організаторів інавгурації і правоохоронців також викликало можливе повторення заворушень, які спостерігалися 6 січня – під час штурму будівлі Конгресу США прибічниками Дональда Трампа.

Скільки людей відвідають інавгурацію

Згідно з даними видання The Washington Post, церемонію інавгурації Джо Байдена як 46-го президента США особисто відвідають близько 2000 людей.

Решта – члени Конгресу, інші високопоставлені особи – будуть знаходитися трохи нижче. Члени Конгресу отримали по два квитки на церемонію: для себе і одного гостя.

Очікується, що всі запрошені перебуватимуть у захисних масках і напередодні церемонії здадуть тест на COVID-19.

Обід у Конгресі, який традиційно слідує за інавгурацією, був скасований.

Варто відзначити, що напередодні інавгурації Джо Байдена на Національній алеї перед Капітолієм встановили близько 200 000 національних прапорів. Вони символізують тих, хто не зможе бути присутнім на заході цього року (алею було вирішено закрити для громадян під час інавгурації), а також в пам’ять про померлих під час епідемії COVID-19.

The National Mall will be covered by 200,000 flags to represent those whose were unable to attend Joe Biden’s Inauguration pic.twitter.com/05TUtskFm1

— Reuters (@Reuters) January 19, 2021