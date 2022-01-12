Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський пообіцяв виділити 2,8 млрд грн на підвищення зарплат правоохоронцям у лютому 2022 року. Поліціянтам має надійти 1 млрд грн.

Про це виданню “Цензор.НЕТ” розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За його словами, є ще низка обов’язкових виплат для поліціянтів, на які бракує коштів.

“Одна з таких обов’язкових виплат – індексація грошового забезпечення, у залежності від рівня інфляції. Для справедливої ​​індексації потрібно близько 2,5 млрд на рік. Але нам їх також не дали”, – сказав він.

Також головний поліціянт додав, що, крім того, є ще одна стаття видатків, яка стосується соціальних гарантій поліціянтів.

“Це – матеріальна допомога на оздоровлення. На сьогодні оздоровлення ми можемо закривати лише на 60%”, – сказав Ігор Клименко.

Він розповів, що коли створювалася поліція, ситуація із грошовим забезпеченням поліціянтів була іншою.

“Наприклад, 2015 року середня зарплата поліціянта становила 5 800 гривень. У патрульних вона була вищою – 8 000. Того ж року середній рівень зарплати по країні був 3 661 гривня. Тобто, різниця між зарплатою у цивільному секторі й поліціянта становила 60%. Тоді поліціянт вмотивовано йшов на службу”, – зазначив поліціянт.

За словами Ігоря Клименка, через інфляцію, у 2021 році середня зарплата у цивільному секторі зрівнялася з середнім грошовим забезпеченням поліціянтів. А у 2022 році стала на 15% меншою за середню зарплату у цивільних.

“Тому торік улітку в бюджетному запиті на 2022 рік ми спочатку закладали суму в 70,5 млрд гривень саме на зарплати й податки, щоб поліціянти отримували в середньому не менше 24 тисяч гривень на місяць. Але на момент формування бюджетної декларації ця цифра була визначена на рівні 42 млрд грн”, – додав він.

Також Ігор Клименко сказав, що якщо кошти на підвищення зарплат поліціянтам не надійдуть, то доведеться “знімати” гроші з грудня.