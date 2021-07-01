Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Позивач стверджує, що фірма Morabito Consultants з Мериленду мала наполягати на тому, що будинок в аварійному стані. Минулого тижня половина будинку обвалилася, внаслідок чого 18 осіб загинули, а 147 – зникли безвісти.
Позов подали адвокати родини Гарольда Розенберга. Він — серед зниклих безвісти.
“У звіті Morabito не підтвердили, що будівля структурно та електрично безпечна… для постійного проживання… Замість цього, явно намагаючись захистити власні невдачі після трагедії, в Morabito показали цей звіт… приблизно через 16 годин після обвалу південної частини будинку Champlain Towers”, – сказано в позові.
Але в Morabito відповіли, що дали детальні рекомендації.
“Консультанти Morabito передали Асоціації кондомініумів Champlain Towers South детальні висновки та рекомендації майже три роки тому стосовно планового ремонту, який потрібно було провести для забезпечення безпечного проживання”, – повідомив представник Morabito в коментарі телеканалу.
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