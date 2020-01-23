Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

У понеділок, 20 січня, східне узбережжя Іспанії охопив сильний шторм, що отримав назву “Глорія”. Шторм зруйнував пляжні споруди, заблокував дороги та викликав відключення електроенергії.

Затоплена набережна в Валенсії
Фото: ЕР

Порт-де-Польенса (Майорка)
Фото: EFE

Морська вода завдала великої шкоди пляжам навколо Барселони, Валенсії та на Балеарських островах. Пляжні курорти Льорет-де-Мар та Тосса-де-Мар, на північ від Барселони, також постраждали. Хвилі там досягали 7 метрів заввишки та зруйнували греблі, в результаті чого затонув щоякнайменше один човен.

Мальграт-де-Мар, недалеко від Жирони
Фото: AFP

Штормові пошкодження на Майорці
Фото: EP

Хвилі на східному узбережжі Іспанії
Фото: ЕР

Крім цього, морська вода затопила близько 30 квадратних кілометрів рисових полів на території Іспанії.

Водночас в Авілі, на північний захід від Мадрида, і в Аліканті, на південь від Валенсії, спостерігався сильний снігопад, через що аеропорт в Аліканті тимчасово був закритий.

Снігопад в Іспанії
Фото: Reuters

За інформацією іспанського агентства EFE, в результаті негоди вже загинули 8 осіб, ще 4 — зникли без вісті.

“Бурхлива “Глорія” почала стихати після чотирьох днів сильного снігопаду, вітру, дощу і хвилювання, залишаючи після себе щонайменше вісім загиблих і чотири зниклих, хоча не виключено, що в найближчі кілька годин вона може посилитися в деяких конкретних районах”, — зазначили у виданні.

Повідомляється також, що Державне метеорологічне агентство (Aemet) очікує завтра жовтого або оранжевого попередження про небезпеку дощу, лавин та прибережних явищ на північному сході півострова, на Балеарських островах та в західній Андалусії.