На початку тижня на Іспанію обрушився сильний шторм "Глорія". Негода забрала життя 8 людей, рисові поля затоплені, а пляжі — зруйновані.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

У понеділок, 20 січня, східне узбережжя Іспанії охопив сильний шторм, що отримав назву “Глорія”. Шторм зруйнував пляжні споруди, заблокував дороги та викликав відключення електроенергії.

Морська вода завдала великої шкоди пляжам навколо Барселони, Валенсії та на Балеарських островах. Пляжні курорти Льорет-де-Мар та Тосса-де-Мар, на північ від Барселони, також постраждали. Хвилі там досягали 7 метрів заввишки та зруйнували греблі, в результаті чого затонув щоякнайменше один човен.

Крім цього, морська вода затопила близько 30 квадратних кілометрів рисових полів на території Іспанії.

Водночас в Авілі, на північний захід від Мадрида, і в Аліканті, на південь від Валенсії, спостерігався сильний снігопад, через що аеропорт в Аліканті тимчасово був закритий.

За інформацією іспанського агентства EFE, в результаті негоди вже загинули 8 осіб, ще 4 — зникли без вісті.

“Бурхлива “Глорія” почала стихати після чотирьох днів сильного снігопаду, вітру, дощу і хвилювання, залишаючи після себе щонайменше вісім загиблих і чотири зниклих, хоча не виключено, що в найближчі кілька годин вона може посилитися в деяких конкретних районах”, — зазначили у виданні.

Повідомляється також, що Державне метеорологічне агентство (Aemet) очікує завтра жовтого або оранжевого попередження про небезпеку дощу, лавин та прибережних явищ на північному сході півострова, на Балеарських островах та в західній Андалусії.