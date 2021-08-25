Тонни мертвої риби вимило на берег лагуни Мар-Менор на південному сході Іспанії. Екологи у всьому звинувачують забруднення води через сільгоспдіяльність людини.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Місцева влада вважає, що причиною масової загибелі риби є спекотна погода. Але вчені кажуть, що саме забруднення від місцевого сільського господарства погіршило якість води.

Зараз прокуратура веде розслідування, а жителі проводять акції протесту, вимагаючи вжити заходів.

У повідомленнях іспанських ЗМІ йдеться, що центральний уряд розглядає прохання оголосити Мар-Менор зоною екологічного лиха.

Екологічна група WWF España заявила, що головною причиною останньої загибелі риби стало “забруднення внаслідок інтенсивного землеробства в цьому районі”, через що у воді різко впав рівень кисню.

За словами екологів, через високий вміст хімічних речовин (внаслідок діяльності людини) у воді розмножуються деякі водорості. Вони блокують сонячне світло, що зменшує рівень кисню у воді.

“Люди називають це зеленим супом”, – заявив агентству Reuters Рамон Пейган з місцевої екологічної групи.

Варто зазначити, що солона лагуна в провінції Мурсія була колись дуже популярною серед туристів і з багатою екосистемою.

Але стан води за останні роки погіршився, що призвело до деградації екосистем і масової загибелі риби в 2016 і 2019 роках.