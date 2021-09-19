У неділю, 19 вересня, на іспанському острові Ла-Пальма почалося виверження вулкану Кумбре-В’єха.

Про це повідомляє агентство The Associated Press.

Іспанська влада оголосила евакуацію людей на острові, оскільки сейсмологи попередили про ймовірність сильних поштовхів землетрусу, що можуть спровокувати потужне виверження лави.

Зазначається, що влада наказала евакуювати жителів з сіл, розташованих неподалік епіцентру сейсмічної активності, як превентивний захід. Деякі жителі залишаться на острові, але їх перемістять на військовий пост.

Сьогодні на острові було зафіксовано землетрус силою 3,8 бала. На поверхні відчувалися вібрації від сейсмічної активності. Комітет наукових експертів попередив про небезпеку каменепадів на ділянці південно-західного узбережжя острова.

Аварійним службам було наказано бути готовими до евакуації близько тисячі осіб.

Водночас іспанські ЗМІ повідомляють про виверження лави. З’явилися кадри з місця подій.

Imágenes de la erupción de Cumbre Vieja, en La Palma. Te lo estamos contando en directo en https://t.co/xBXCYwrRwM pic.twitter.com/dq4gsvWWdS — elDiario.es (@eldiarioes) September 19, 2021

O vulcão La Cumbre Vieja, um dos maiores do mundo, entrou em erupção há pouco em La Palma, nas Ilhas Canárias, na costa da Espanha. De acordo com as autoridades locais, a erupção é de pequena intensidade e o risco de tsunami é baixo. pic.twitter.com/ktUpeATCw1 — Renato Souza (@reporterenato) September 19, 2021

#ÚLTIMAHORA | Entra en erupción el volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma. El Instituto Volcanológico de Canarias ha recogido el momento de la erupción https://t.co/8uFZ7WD3Nv pic.twitter.com/6GPMpeognr — Europa Press (@europapress) September 19, 2021

Impresionantes imágenes. El volcán Cumbre Vieja en plena erupción. Más de 25.000 terremotos en los últimos días #LaPalma pic.twitter.com/F0MJBjuu3X — Fernando H. Valls (@FernandoHValls) September 19, 2021

Вулкан Кумбре В’єха прокинувся на тлі низки землетрусів поблизу острова Ла-Пальма. Геологи повідомили про скупчення розплавленої породи під Кумбре Велья, сплячим вулканічним хребтом недалеко від південного краю острова. Останнє виверження там було у 1971 році.