Про це повідомляє агентство The Associated Press.

Іспанська влада оголосила евакуацію людей на острові, оскільки сейсмологи попередили про ймовірність сильних поштовхів землетрусу, що можуть спровокувати потужне виверження лави.

Зазначається, що влада наказала евакуювати жителів з сіл, розташованих неподалік епіцентру сейсмічної активності, як превентивний захід. Деякі жителі залишаться на острові, але їх перемістять на військовий пост.

Сьогодні на острові було зафіксовано землетрус силою 3,8 бала. На поверхні відчувалися вібрації від сейсмічної активності. Комітет наукових експертів попередив про небезпеку каменепадів на ділянці південно-західного узбережжя острова.

Аварійним службам було наказано бути готовими до евакуації близько тисячі осіб.

Водночас іспанські ЗМІ повідомляють про виверження лави. З’явилися кадри з місця подій.

O vulcão La Cumbre Vieja, um dos maiores do mundo, entrou em erupção há pouco em La Palma, nas Ilhas Canárias, na costa da Espanha. De acordo com as autoridades locais, a erupção é de pequena intensidade e o risco de tsunami é baixo. pic.twitter.com/ktUpeATCw1

— Renato Souza (@reporterenato) September 19, 2021