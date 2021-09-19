Про це повідомляє агентство The Associated Press.

Іспанська влада оголосила евакуацію людей на острові, оскільки сейсмологи попередили про ймовірність сильних поштовхів землетрусу, що можуть спровокувати потужне виверження лави.

Фото: AP

Зазначається, що влада наказала евакуювати жителів з сіл, розташованих неподалік епіцентру сейсмічної активності, як превентивний захід. Деякі жителі залишаться на острові, але їх перемістять на військовий пост.

Сьогодні на острові було зафіксовано землетрус силою 3,8 бала. На поверхні відчувалися вібрації від сейсмічної активності. Комітет наукових експертів попередив про небезпеку каменепадів на ділянці південно-західного узбережжя острова.

Аварійним службам було наказано бути готовими до евакуації близько тисячі осіб.

Водночас іспанські ЗМІ повідомляють про виверження лави. З’явилися кадри з місця подій.

Вулкан Кумбре В’єха прокинувся на тлі низки землетрусів поблизу острова Ла-Пальма. Геологи повідомили про скупчення розплавленої породи під Кумбре Велья, сплячим вулканічним хребтом недалеко від південного краю острова. Останнє виверження там було у 1971 році.

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  • Десятки сицилійських міст знаходяться на межі банкрутства через те, що не мають достатньо коштів, щоб ліквідувати наслідки виверження вулкана Етна.