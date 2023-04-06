Керівниці продовольчого сховища однієї з військових частин в Івано-Франківській області загрожує до восьми років ув'язнення. Через її недбалість зіпсувалося майже 8,5 тонн яловичини, яке призначалося для ЗСУ.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Продукція мала загальну вартість понад 1 млн грн. За даними слідства, м’ясо помістили до морозильної камери у листопаді 2022 року, а у січні виявили, що воно зіпсувалося. Воно зберігалось за температури, значно вищої, ніж передбачено умовами зберігання.

За контроль температурного режиму відповідала посадовиця. Також вона мала помічати збої в роботі техніки, але неналежно виконувала свої обов’язки.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Керівницю продовольчого сховища обвинувачують у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України.) Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Під час досудового розслідування обвинувачена повністю відшкодувала завдані збитки.