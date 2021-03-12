Івано-Франківська область зараз лідирує серед регіонів України за кількістю пацієнтів, котрі перебувають у стаціонарах із діагнозом "коронавірус". Завантаженість лікарень і ліжок із киснем в області перевищує 84%.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу перша заступниця міністра охорони здоров’я України Ірини Садов’як.

“Станом на 11 березня завантаженість ліжкового фонду по Івано-Франківській області становить 84,4%, завантаженість ліжок з доступом до кисню – 84,1%, завантаженість реанімаційних ліжок – 84,6%, завантаженість на апаратах ШВЛ (штучної вентиляції легенів, – ред.) – 31,1%”, – наголосила Садов’як.

Вона додала, що Івано-Франківська область зараз “очолює рейтинг за кількістью пацієнтів, котрі перебувають на лікуванні”.

“Для роботи задіяно 30 лікарень, які працюють із COVID. Там лікуються на сьогодні 3523 пацієнти з підтвердженим діагнозом коронавірусної хвороби. 1941 пацієнт, це 55% від усіх, – це киснево залежні… Якщо на 1 січня цього року у стаціонарах на лікуванні перебувало 865 пацієнтів і було розгорнуто 2892 ліжка (завантаженість становила 30%), то сьогодні на розгорнутих уже 4176 ліжок перебуває 3523 пацієнта, і завантаженість становить 84,4%”, – розповіла Садов’як.

“Тобто ріст – у 4 рази щодо кількості пацієнтів за 2 місяці”, – додала заступниця міністра.

Вона поінформувала, що з початку пандемії коронавірусу в Івано-Франківській області захворіли 70 956 людей, з яких одужали 51 928, а померли 1323 людини.

За минулу добу в області виявлено 533 нових хворих на COVID-19. Госпіталізовано протягом доби 390 осіб.

Садов’як також повідомила, що в Івано-Франківській області планується створити 19 мобільних бригад для проведення вакцинації і 117 пунктів щеплень.