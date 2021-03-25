В Івано-Франківській області судитимуть жінку, яка в соцмережі Facebook поширювала неправдиву інформацію про вакцину проти коронавірусу. Їй загрожує штраф або виправні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Коломийського районного суду.

“З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що мешканка Коломиї в мережі Інтернет на власній сторінці в Facebook розповсюдила неправдиву інформацію щодо вакцини, яка нібито не пройшла всіх етапів випробування, що могло викликати паніку серед населення”, – йдеться в повідомленні.

У суді повідомили, що жінку судитимуть за поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення (ст. 173 – 1 КУпАП).

Жінці загрожує штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку.

Судове засідання по даній справі призначено на 8 квітня 2021 року.