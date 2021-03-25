Про це повідомляє пресслужба Коломийського районного суду.
“З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що мешканка Коломиї в мережі Інтернет на власній сторінці в Facebook розповсюдила неправдиву інформацію щодо вакцини, яка нібито не пройшла всіх етапів випробування, що могло викликати паніку серед населення”, – йдеться в повідомленні.
У суді повідомили, що жінку судитимуть за поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення (ст. 173 – 1 КУпАП).
Жінці загрожує штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку.
Судове засідання по даній справі призначено на 8 квітня 2021 року.
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