На Донбасі загинув австралійський доброволець Джед Вільям Данахай. Його вбито внаслідок російського обстрілу на Ізюмському напрямку.

Про це повідомило ABC News.

Родичі загиблого розповіли, що доброволець їхав медичним автомобілем поблизу Ізюма. У той час по автівці відкрили вогонь російські окупаційні сили, внаслідок чого Джед Вільям Данахай загинув.

“Джед прожив своє життя, намагаючись допомогти іншим. За короткий час на цій землі Джед зробив більше речей, ніж більшість із нас будь-коли зробить за все життя”, — заявив представник сім’ї.

Він зазначив, що в Україні австралійця називали “кістяком” його підрозділу. Посол України в Австралії Василь Мірошниченко висловив подяку “за його мужність, його хоробрість, за те, що він не сидів там, самовдоволений, спостерігаючи, як ця війна розгортається в Європі”.

Родині Данахая надається консульська допомога, запевнили представники з міністерства закордонних справ та торгівлі Австралії.