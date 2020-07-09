Про це CNN заявив професор Інституту міжнародних досліджень Міддлбері Джеффі Льюї.

Він заявив, що на знімках є ознаки ядерних об’єктів: інфраструктура, периметр, транспортна активність і т.д.

“На ньому є всі ознаки ядерного об’єкта. І він знаходиться поруч з фабрикою бутильованої води, яка не має жодної з перерахованих вище характеристик. Найбільше, що кидається в очі – це рух транспорту легкових автомобілів, вантажівок і вантажних контейнерів. Ця фабрика дуже активна. І цей показник не сповільнювався ні під час переговорів, ні зараз. Він все ще виробляє ядерну зброю”, – заявив Льюї.