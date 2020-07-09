Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві.
Зазначається, що досліджені проби води відкритих водойм станом на початок липня не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів.
Зокрема, за такими показниками:
– перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах “Венеція”, “Веселка”, “Дитячий”, “Золотий”, “Молодіжний”, “Передмістна Слобідка”, “Райдуга”, “Тельбін”, “Центральний”, “Троєщина” та “Чорторий”;
– кількість бактерій групи кишкової палички: пляж “Тельбін”;
– наявність дрібних водоростей та запаху – пляж “Галерний”;
– водневий показник – пляжі “Венеція”, “Веселка”, “Дитячий”, “Золотий”, “Молодіжний”, “Передмістна Слобідка” та “Центральний”;
– біохімічна потреба в кисні: пляжі “Венеція”, “Дитячий”, “Молодіжний”, “Передмістна Слобідка”, “Райдуга”, “Тельбін”, “Троєщина”, “Чорторий”, “Вербний” та “Пуща-Водиця”.
Крім того, виявлені також не відповідності у досліджених пробах води з питних фонтанчиків, що функціонують на пляжах Києва:
– загальне мікробне число: пляж “Вербний”;
– наявність загальних колі форм: пляжі “Вербний”, “Передмістна Слобідка” та “Центральний”;
– загальне залізо: пляжі “Райдуга”, “Центральний” та “Чорторий”,
– марганець: пляж “Центральний”.
- На всіх пляжах Одеси вода не відповідає гігієнічним вимогам, у зв’язку з цим людям не рекомендують там купатися.