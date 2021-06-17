На гігантську статую буддійської богині в Японії наділи зроблену на замовлення захисну маску.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Чотирьом робочим знадобилося три години, щоб вознести масивну маску на мотузках до богині милосердя Каннон висотою 57 м в храмі Хококудзі Аідзу Бецуін в префектурі Фукусіма.

Потім вони розгорнули маску з рожевої сітчастої тканини розміром 4,1 м на 5,3 м і вагою 35 кг через нижню половину обличчя статуї.

Керуючий храму Такаомі Хоріган сказав, що ідея маски для обличчя виникла у робочих під час обговорень відновлення статуї після того, як вона була пошкоджена під час землетрусу в лютому.

Він додав, що вони планують залишити маску на статуї доти, поки ситуація з COVID-19 в Японії не буде взята під контроль.

Статуя, побудована 33 роки тому, порожниста з гвинтовими сходами, по якій можна піднятися на висоту плеча богині. Люди відвідують статую з немовлям на руках, щоб помолитися про благополучні пологи і попросити благословення для своїх новонароджених.